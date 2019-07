पाकिस्तान में खालिस्तान समर्थक गोपाल चावला के साथ फोटो पर अकाली विधायक ने कही ये बात

India

oi-Rizwan M

नई दिल्ली। शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने पाकिस्तान में खालिस्तान समर्थक कहे जाने वाले गोपाल सिंह चावला से मुलाकात और फोटो को लेकर जवाब दिया है। सिरसा ने साफ किया है कि उन्होंने ना तो चावला के साथ कोई मुलाकात की और ना ही उसके साथ फोटो खिंचाई। उन्होंने कहा कि जो फोटो सामने आई है वो चावला के गनमैन ने पीछे से धोखे से खींची है।

दिल्ली के राजौरी गाार्डन से विधायक और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी प्रेजिडेंट मनजिंदर सिंह सिरसा एक अगस्त को गुरुनानक देव की 550वीं जयंती के मौके पर होने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पाकिस्तान पहुंचे है। ननकाना साहिब से उनकी एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें वो खालिस्तान समर्थक कहे जाने वाले गोपाल सिंह चावला के साथ खड़े दिख रहे हैं। पीछे से ये तस्वीर ली गई है। तस्वीर पर भारत में कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए तो सिरसा ने एक वीडियो के जरिए इस पर सफाई दी और मामले को लेकर ट्वीट भी किया।

This is a forced picture 😂 which gunman of Gopal Singh Chawla clicked! I refuse to meet people like him who are anti-India and act as hate peddlers! @ZeeNews @News18India @TimesNow @thetribunechd @htTweets @punjabkesari @JagbaniOnline @ABPNews @ANI @republic pic.twitter.com/f7hvcsW3wu

मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्विटर पर शेयर किए वीडियो में कहा है, मंगलवार को ननकाना साहिब में एक कमरे में बैठकर जब मैं चाय पी रहा था तो अचानक चावला कमरे में आया और मुझसे बात करने की कोशिश की। उसके आते ही मैं कमरे से उठकर बाहर आ गया लेकिन वह पीछा-पीछा आया और मुझसे बात करने की कोशिश करता रहा। मैनें उससे बात नहीं कि तो वह चला गया। इसी दौरान उसके सुरक्षाकर्मी में पीछे से ये तस्वीर ले ली और इसे मुलाकात की तस्वीर बता दिया। इसे मैं ठीक नहीं मानता।

I strongly condemn actions of Gopal Singh Chawla to click his pic with me to circulate on social media

I will never meet persons like him who are puppets of ISI carrying anti-India agenda@ANI @TimesNow @Republic @ZeeNews @thetribunechd @IndianExpress @htTweets @News18India pic.twitter.com/mEljaovZjb