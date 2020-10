राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, मतदान से पहले किए गए Tweet को लेकर की शिकायत

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। बुधवार को 71 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण का मतदान किया गया। इस बीच राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर निशाने साधने का मौका नहीं चूक रही हैं। बुधवार को मतदान के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गई है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी के उस ट्वीट की शिकायत की है जिसमें उन्होंने बिहार की जनता से महागठबंधन के लिए वोट करने की अपील की है।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस काल में बिहार राजनीतिक रंग में डूबा हुआ है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बुधवार को पहले चरण की वोटिंग कराई गई। इस दौरान कई राजनीतिक दलों ने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साध रहे हैं। बिहार में कांग्रेस महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, चुनाव से पहले एनडीए को घेरने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कई साझा रैलियां भी की। हालांकि अब राहुल गांधी खुद अपने ट्वीट को लेकर अब विवादों में घिर गए हैं। बीजेपी ने राहुल के ट्वीट को लेकर नाराजगी व्यक्त की है।

Bharatiya Janata Party (BJP) files complaint to Election Commission (EC) against Congress leader Rahul Gandhi over his tweet posted today asking for votes in the first phase of #BiharElections from voters today. pic.twitter.com/5XUg8NHAFG