ओला कैब से जा रहा था शख्स, बीच रास्ते में लोन रिकवरी वाले उठा ले गए कार, ट्विटर पर वायरल हुई स्टोरी

बेंगलुरू, 17 मई: किसी भी यात्रा के लिए ऐप पर कैब बुक करते हुए कई तरह के खराब अनुभव काफी लोगों को हुए हैं। इसमें बुकिंग के बाद राइड कैंसिल कर देने से पेमेंट से जुड़ी समस्याएं भी होती हैं लेकिन बेंगलुरू के रहने वाले विकास गौड़ा नाम के शख्स के साथ जो हुआ वो काफी अलग भी है और परेशान करने वाली भी। विकास ने ट्विटर पर बताया है कि कैसे जब वो ओला कैब बुक कर जा रहे थे तो रास्ते में लोन रिकवरी वाले उस कार को उठा ले गए।

विकास ने ट्विटर पर लिखा है- बेंगलुरू से मैसूर के लिए मैंने ओला कैब बुक की थी,जिसमें मैं अपने माता-पिता के साथ जा रहा था। करीब डेढ़ घंटे के सफर के बाद अचानक बाइक पर कुछ लोग आए और उन्होंने हमारी गाड़ी को रोक दिया। बताया गया कि ये लोन रिकवरी एजेंट के लोग हैं और जिस कार में हम जा रहे हैं उसकी किश्तों का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने किश्त देने या फिर कार उठा ले जाने की बात कही।उन्होंने कहा कि वो कार लेकर जाएंगे, ऐसे में आगे की यात्रा के लिए मैं कोई और टैक्सी ले लूं।

विकास बताते हैं कि जब यह सब हो रहा था तो वो लगातार कैब कंपनी की ओर से दिए गए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर पर बात कर रहे थे। उन्होंने जब सारी स्थिति बताई तो कस्टमर केयर एजेंट ने कोई मदद करने की बजाय उनको दूसरी कैब बुक करके अपनी यात्रा पूरी कर लेने की सलाह दी।

इस परेशानी के बावजूद विकास को ज्यादा पैसा भी देना पड़ा। उनका कहना है कि अगर यह उनकी इमरजेंसी टीम इस तरह से काम करती है तो महिलाओं, परिवारों के लिए कैब की सवारी को सुरक्षित बिल्कुल नहीं है।

विकास की ट्विटर पर लिखी इस पोस्ट के वायरल होने के बाद ओला कैब्स ने भी कमेंट करते हुए माफी मांगी है। सॉरी लिखते हुए ओला ने कहा- हमें उम्मीद है कि आप और आपका परिवार सुरक्षित घर पहुंच गए हैं। हम समझते हैं कि यह कितना परेशान करने वाला है और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस पर ध्यान दिया जाएगा।

*WARNING. AVOID @Olacabs AT ALL COST*

Had one of the worst, traumatising experiences today. Had booked an outstation trip with @moon_natz and her parents to travel back to Mysore.

An hour and a half into the trip some rowdies come in their two wheelers and create a blockade..