Assam Flood: असम में फ्लड रेस्क्यू वर्कर की पीठ पर खुद क्यों लद गए भाजपा विधायक, वीडियो हो रहा वायरल

गुवाहाटी, 19 मई: बाढ़ से जूझ रहे असम में भाजपा विधायक हालात का जायजा लेने तो निकले, लेकिन पानी में बोट तक पैरों से चलकर जाने की जहमत उन्होंने नहीं उठाई। बाढ़ राहत का काम कर रहे कर्मचारी की पीठ पर भाजपा विधायक सवार हो गए। इसके बाद कर्मचारी विधायक को पीठ पर लादकर पानी में चलकर बोट तक ले गया। इसका वीडियो न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने जारी किया है। जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यह मामला 18 मई का है। लुमडिंग सीट से भाजपा विधायक सिबू मिश्रा बाढ़ के हालात को देखने होजल क्षेत्र में गए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह भाजपा विधायक सिबू मिश्रा फ्लड रेस्क्यू वर्कर की पीठ पर लद गए। कर्मचारी की पीठ पर सवारी कर विधायक बोट तक पहुंचे। शायद उनको जूते और पैंट पानी में भीगने का डर रहा होगा। कर्मचारी के एक हाथ में मिनरल वाटर की बोतल है, पीठ पर विधायक लदे हुए हैं। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं।

#WATCH | Assam: BJP MLA from Lumding Assembly, Sibu Misra was seen taking a piggyback ride to a boat, on the back of a flood rescue worker yesterday, May 18th. He was in Hojai to review the flood situation in the area. pic.twitter.com/Rq0mJ8msxt