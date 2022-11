'आपने बिलकिस के बलात्कारियों को रिहा किया, कौन सा सबक हम याद रखें...', ओवैसी ने अमित शाह पर किया पलटवार

India

oi-Pallavi Kumari

Asaduddin Owaisi on Amit Shah: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के "दंगाइयों को 2002 में सबक सिखाया" वाले बयान पर पलटवार किया है। शुक्रवार को गुजरात के सबसे बड़े मुस्लिम बस्ती जुहापुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को असदुद्दीन ओवैसी ने आड़े हाथों लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "अमित शाह ने आज एक सार्वजनिक रैली के दौरान एक बयान दिया कि 'उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2002 में गुजरात के दंगाइयों को सबक सिखाया था, जिससे राज्य में स्थायी शांति स्थापित हुई।' लेकिन मैं इस (अहमदाबाद) निर्वाचन क्षेत्र के सांसद अमित शाह को बताना चाहता हूं कि 2002 में आपने जो सबक सिखाया था, वह यह था कि बिलकिस के बलात्कारी आपके द्वारा आगे जाकर रिहा किए जाएंगे।'

#WATCH | I want to tell Union HM, the lesson you taught in 2002 was that Bilkis’ rapists will be freed by you, you'll free the murderers of Bilkis’ 3-year-old daughter, Ahsan Jafri will be killed…which lessons of yours will we remember?: AIMIM chief Asaduddin Owaisi in Ahmedabad pic.twitter.com/2rvQCaGFNY