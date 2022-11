सियांग नदी का पानी फिर हुआ मटमैला,अरुणाचल प्रदेश में चीन को लेकर क्या है आशंका ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

अरुणाचल प्रदेश की सियांग नदी का पानी फिर से मटमैला हो गया है। अधिकारियों के मुताबिक इससे लगता है कि चीन अपने ऊपरी इलाके में कोई बड़े निर्माण के काम में जुटा हुआ है। चीन की ओर बढ़ रही आशंका को देखते हुए अरुणाचल के स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। चीन की वजह से सियांग नदी के साथ पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। पांच साल पहले विदेश मंत्री के स्तर पर भी यह मुद्दा उठाया जा चुका है। लेकिन, चीन की संदिग्ध हरकतों के चलते कभी नदी का पानी मटमैला हो जाता है तो कभी काला पड़ जाता है। भारत में कई गांव वाले इसका पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इस वजह से चिंता बढ़नी स्वाभाविक है। साथ ही साथ यह भी आशंका है कि कहीं चीन नदी के ऊपरी हिस्से में कोई बांध वगैरह तो नहीं बना रहा है?

English summary

water of Siang river in Arunachal Pradesh has turned muddy again. It is feared that China is engaged in some construction work. There is a state of panic among the local people due to this incident