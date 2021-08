Article 370: 5 अगस्त के लिए पाकिस्तान ने की थी खास तैयारी, भारत के इस ऐक्शन से तिलमिलाया

India

नई दिल्ली, 4 अगस्त: गुरुवार यानी 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने की दूसरी सालगिरह है। उससे एक दिन पहले पाकिस्तान ने भारत की जमकर आलोचना की है। दरअसल, पाकिस्तान में 5 अगस्त के मौके पर भारत के खिलाफ जबर्दस्त विरोध प्रदर्शनों की योजना बनाई गई है। इसका केंद्र उसने पीओके को बनाने की तैयारी की है, जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव करवाए गए हैं और जिसपर भारत भी विरोध जता चुका है और स्थानीय स्तर पर भी विरोध हो रहे हैं। इसी कथित नवनिर्वाचित विधानसभा के सत्र में 5 अगस्त के मौके पर भारत के खिलाफ मुद्दे उठाने की तैयारी की गई है। इसके लिए उसने 5 विदेशी पत्रकारों को आने देने की भारत से ही अनुमति मांगी थी। लेकिन, भारत ने यह इजाजत नहीं दी है, जिसपर पाकिस्तान तिलमिला गया है।

English summary

Article 370:On the occasion of August 5, Pakistan has been furious for not getting permission from India for 5 foreign journalists to go to PoK