आर्टिकल-370 हटने के बाद देश के दूसरे भाग से कितने लोगों ने J&K में खरीदी प्रॉपर्टी ? सरकार ने संसद में बताया

नई दिल्ली, 29 मार्च: केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया है कि जब से जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल-370 हटाया गया है, देश के दूसरे इलाकों के कुल 34 लोगों ने वहां पर अपनी प्रॉपर्टी खरीदी है। इससे पहले वहां पर प्रदेश के बाहर के लोगों को संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं थी। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने अपने लिखित जवाब में संसद को प्रदेश के उन जगहों का भी नाम बताया है, जहां पर देश के दूसरे हिस्से के लोगों ने जाकर अपनी संपत्ति अर्जित की है। गौरतलब है कि वहां भूमि कानून में बदलाव किए जाने का भी स्थानीय नेताओं ने विरोध किया था।

After the removal of Article 370 from Jammu and Kashmir, 34 people from other parts of the country have bought property there