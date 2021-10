सेना प्रमुख ने NDA की पासिंग आउट परेड की समीक्षा की, महिला कैडेटों के शामिल होने पर कही ये बात

India

oi-Pallavi Kumari

पुणे, 29 अक्टूबर: महाराष्ट्र के पुणे में स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की 141वीं पासिंग आउट परेड आज शुक्रवार (29 अक्टूबर) को आयोजित की गई। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की ये 141वीं पासिंग आउट परेड है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पुणे में एनडीए की पासिंग आउट परेड की समीक्षा की। जनरल मनोज नरवणे ही पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि हैं। परेड के बाद संबोधित करते हुए एमएम नरवणे ने कहा कि जैसा कि हम महिला कैडेटों को अब एनडीए में ले रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी उनका स्वागत उसी निष्पक्ष खेल और व्यावसायिकता के साथ करेंगे।

एमएम नरवणे ने कहा, दुनियाभर में भारतीय सशस्त्र बलों को उनकी निष्पक्षता और व्यावसायिकता के लिए जाना जाता है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आने वाली महिला कैडेटों का भी स्वागत और सम्मान किया जाएगा। बता दें कि महिला कैडेटों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल करने का फैसला इसी साल के सितंबर में लिया गया है।

Maharashtra | As we open gates of NDA for women cadets, I expect you all to welcome them with the same sense of fair play & professionalism as Indian armed forces are known for the world over: Army Chief Gen MM Naravane at passing out Parade of 141st Course of NDA in Pune pic.twitter.com/Gysnp2aMp5