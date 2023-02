संविधान में SC-HC जजों की नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं, लेकिन....... किरेन रिजिजू

कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में सवालों का जवाब देते हुए स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम के जजों की नियुक्ति संवैधानिक व्यवस्था के तहत होती है। इसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

संसद में उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो संविधान में दी गयी है। उन्होंने कहा है कि संविधान में उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी सरकार अपनी से पहल करती रही है कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के दौरान सामाजिक विविधता बनाई रखी जाए।

English summary

Law Minister Kiren Rijiju has said in response to a question in Parliament that the appointment of High Court and Supreme Court judges is done under the Constitution, in which there is no provision for reservation