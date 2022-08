हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, कर लें जो करना है, सच को बैरिकेड से नहीं रोका जा सकता: राहुल गांधी

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली, 04 अगस्त। नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरह से ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यंग इंडिया के कार्यालय को सील किया और कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर भारी सुरक्षाबलों को तैनात किया है उसके बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो हमारा काम है, देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसे बनाए रखना, वो मैं करता रहूंगा, ये कुछ भी कर लें मैं करता रहूंगा। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जो कर रहे हैं, वह लोकतंत्र के खिलाफ है। उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे ये कुछ भी कर लें। कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने कहा कि हम भागने की बात नहीं करते हैं, भागने की बात वो करते हैं। सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जा सकता है। जितना करना है करिए, हम प्रदर्शन करेंगे।

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर 300 पुलिसकर्मी भेज दिए गए हैं, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के घर पर 300 जवान भेजे गए हैं, क्या हम एक दूसरे से युद्ध करने जा रहे हैं। हम सदन में यह मुद्दा उठाना चाहते थे लेकिन लेकिन सदन के नेता पीयूष गोयल के पास इसका कोई जवाब नहीं था, जिसकी वजह से इन लोगों ने सदन में हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया। सदन की कार्रवाई स्थगित होने के पीछे सीधे तौर पर सदन के नेता जिम्मेदार हैं, इसकी निंदा होनी चाहिए।

भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि यह लोकतंत्र की रक्षा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन है। इन लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। इन लोगों को आयकर नोटिस पर कोई राहत नहीं मिली है। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वह जांच से भागना चाहते हैं। ये सत्याग्रह नहीं बल्कि भक्ति आंदोलन है। पूनावाला ने कहा कि हर लुटेरा कहता है कि वह निर्दोष है। जब भ्रष्टाचार की जांच चल रही है तो यह लोग ध्यान भटकाने के लिए यह सब कर रहे हैं। जब कांग्रेस ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच की मांग को स्वीकार किया तो इस मामले में ये लोग इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं। ये लोग सोचते हैं कि ये कानून से ऊपर हैं, उनकी जांच नहीं होनी चाहिए। शहजदा पूनावाला ने कहा कि कानून से लोग डरते हैं, जो लोग कानून तोड़ते हैं वो लोग कानून से डरते हैं। मोदी जी से लोग प्यार करते हैं तो उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचारी हमेशा कानून के शिकंजे से डरता है।

#WATCH | Delhi: "I am not at all scared of Modi. They can put up more barricades. Truth can't be barricaded..," says Congress MP Rahul Gandhi after reaching the Parliament. pic.twitter.com/dsJBCQKQ2C