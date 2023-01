मुर्गे की लड़ाई में नपेंगे नेता! Cockfights पर हाई कोर्ट सख्त, आंध्र प्रदेश सरकार को दिया ये आदेश

मकर संक्रांति के मौके पर आंध्र प्रदेश में इस बार भी मुर्गे की लड़ाई आयोजित करवाने के मामले सामने आए हैं। ऐसे कार्यक्रमों में नेताओं के शामिल होने पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

मकर संक्रांति के मौके पर मुर्गे की लड़ाई को बढ़ावा दिए जाने के मामले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार से ऐसे आयोजनों में शामिल नेताओं के नाम और पूरा पता बताने को कहा है। गौरतलब है कि पशु-पक्षियों के खिलाफ क्रूरता कानून के तहत इस तरह के खेलों पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी राज्य में ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं, जिसके वीडियो सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक पर आ रहे हैं। सरकार की ओर से बताया गया कि इसमें कोई भी नेता नहीं पहुंचा था, तो अदालत ने कहा कि टीवी पर देखा है कि जनप्रतिनिधि ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं।

English summary

Andhra Pradesh High Court has expressed strong displeasure over the participation of public representatives in cock fighting during Makar Sankranti, has sought full details of such leaders and has spoken of strict action