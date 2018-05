आनंद महिंद्रा ने शेयर किया ऐसा VIDEO, देखकर आप हंस पड़ेंगे

नई दिल्लीः देश के जाने-माने उद्योगपति और महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक आनंद महिंद्रा के अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है जो काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो काफी फनी है। इस वीडियो को देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं।

अक्सर आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर फोटो और फनी वीडियो शेयर करते रहते हैं। कई बार उनके ट्वीट में महत्वपूर्ण व जागरूकता से भरी सूचनाओं व जानकारियों को साझा करते हैं। इस बार आनंद महिंद्रा ने एक ऐसा ही फनी वीडियो शेयर किया है।

ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने'WhatsApp wonderbox'लिखा है। यह एक ऐसा ऐप है जो कि व्यस्त दिन में हल्के-फुल्के जोक या कंटेंट के साथ कॉमिक रिलीफ देता है।

Can always rely on my #whatsappwonderbox to provide some comic relief during a busy day... pic.twitter.com/ZLOLZo2InV