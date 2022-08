Amrit Mahotsav: 'खुश रहो अहले-वतन, हम तो सफर करते हैं', बिस्मिल के शब्द भरते थे क्रांतिकारियों में जोश

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 9 अगस्त। भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये आजादी हमें बहुत सारे त्याग और बलिदान से मिली है। इन आजादी के लिए ना जाने कितनी मांओं की गोदें सूनी और कितनी औरतों से उनका सुहाग दूर हुआ था। त्याग, भरोसे और समर्पण की इस लड़ाई में बहुत सारे बच्चों के सिर से उनके मां-बाप का साया उठ गया था। ये देश कर्जदार है उनका लाखों वीरों का जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए हंसते-हंसते जान न्यौछावर कर दी।

इस आजादी में उन कवियों और लेखकों का भी अमर योगदान हैं, जिनकी कविताएं और लेख स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे वीरों के अंदर जोश भर देते थे। आजादी के इस अमृत महोत्सव पर आइए आपको रूबरू कराते हैं ऐसे ही कवियों और लेखकों से जिन्होंने अपने शब्दों से आजादी की लड़ाई को रेखांकित किया है।

इस लिस्ट में पहला नाम आता है क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल का, 11 जून 1897 को यूपी के शाहजहांपुर के पं. मुरलीधर के घर जन्मे राम प्रसाद के हाथों में दस उंगलियां थीं। जिन्हें देखने के बाद एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी 'ये बालक अगर जी गया तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा।'

KBC 14: मेजर डीपी सिंह ने कहा- 'मेरे शरीर में 73 छर्रे, रगों में भारतीयों का खून', सुनिए इस वीर की दास्तां

आजादी को अपने जीवन का मकसद मानने वाले राम प्रसाद बहुत अच्छे रचनाकार थे। उन्होंने अपनी लेखनी से ना केवल क्रांतिरकारियों के अंदर जोश भरा बल्कि उन्होंने अपनी रचनाओं में देश के संघर्ष को बखूबी बयां भी किया है। मात्र 30 वर्ष की आयु में देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने 11 वर्ष के क्रान्तिकारी जीवन में 11 पुस्तकें लिखीं थी। गौरतलब है कि राम प्रसाद ने ही मैनपुरी और काकोरी जैसे कांड में शामिल होकर अंग्रेजों के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंका था।

यहां हैं राम प्रसाद बिस्मिल की कुछ लोकप्रिय कविताएं...

अमीरी को मिट्टी में मिला दूंगा

खुश रहो अहले-वतन! हम तो सफर करते हैं

सुख-शांति-कान्तिमय हो

English summary

Ram Prasad Bismil is one of the most inspiring works of poetry written about Indian freedom. here is his some poem, please have a look.