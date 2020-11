GHMC POLL 2020: रोड शो के बाद अमित शाह बोले- 'किसी को मारने नहीं, हैदराबाद सुधारने आए हैं'

India

oi-Akarsh Shukla

हैदराबाद। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव (GHMC POLL 2020) की 150 सीटों के लिए संग्राम अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। 1 दिसंबर, 2020 को होने वाले मतदान के लिए भारतीय जानता पार्टी (बीजेपी) ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद आज (29 नवंबर) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के लिए हैदराबाद में मेगा रोड शो किया। अपने रोड शो के बाद अमित शाह ने पत्रकारों को भी संबोधित किया है। गृह मंत्री ने रोड शो में मिले समर्थन को देखते हुए भरोसा जताया है कि इस बार हैदराबाद में मेयर बीजेपी का ही होगा।

हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'रोड शो को देखकर मुझे भरोसा है कि भाजपा अबकी बार सीट बढ़ाने के लिए, संगठन बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रही है, इस बार चुनाव के बाद हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा, हैदराबाद की जनता ने यह स्पष्ट कर दिया है।' उन्होंने आगे कहा, हैदराबाद के अंदर विश्व भर के आईटी हब बनने की तमाम संभावनाएं हैं परन्तु आईटी हब तक बनता है जब इसके अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर बने। शहर का इंफ्रास्ट्रक्टर बनाने की जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाथ में होती है।

Hyderabad has the potential to become an IT hub. Infrastructure development has to be done by the municipal corporation even though funds are given by State & Centre. The current corporation under TRS & Congress is the biggest impediment to this: Union Home Minister Amit Shah https://t.co/soIHngoXOG