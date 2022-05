हैदराबाद ऑनर किलिंग पर ओवैसी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- ये इस्लाम के अनुसार सबसे खराब अपराध है

India

हैदराबाद, 07 मई: हैदराबाद ऑनर किलिंग घटना की एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने निंदा की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये इस्लाम के अनुसार सबसे खराब अपराध है। हैदराबाद के सरूरनगर में 04 मई की रात 9 बजे एक 25 वर्षीय कार शोरूम कर्मचारी नागाराजू की उसकी पत्नी आश्रीन सुल्ताना (उर्फ पल्लवी) के सामने कथित तौर पर चाकूओं से गोदकर हत्या कर दी गई। दलित हिंदू नागाराजू ने आश्रीन सुल्ताना से जनवरी 2022 में अंतर-धार्मिक विवाह किया था। सुल्ताना के भाई ने नागाराजू पर हमला किया था।

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ''हम सरूरनगर में हुई ऑनर किलिंग घटना की निंदा करते हैं। महिला ने स्वेच्छा से शादी करने का फैसला किया। उसके भाई को उसके पति को मारने का कोई अधिकार नहीं है। यह संविधान के अनुसार एक आपराधिक कृत्य है और इस्लाम के अनुसार सबसे खराब अपराध है।''

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ''कल से इस घटना को एक और रंग दिया जा रहा है। क्या यहां (हैदराबाद) की पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया? उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हम हत्यारों के साथ खड़े नहीं हैं।''

This incident is being given another colour since yesterday. Didn’t the Police here arrest the accused immediately? They have arrested him. We do not stand with the murderers: AIMIM chief Asaduddin Owaisi, in Hyderabad (06.05) pic.twitter.com/PA9bxoeTaE