अग्निपथ योजना: क्या हैं अग्निवीरों की आशंकाएं और सरकार कैसे दूर कर रही है मिथक ? सबकुछ जानिए

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 17 जून: सशस्त्र सेना में भर्ती की नई स्कीम 'अग्निपथ योजना' का विरोध बहुत ही ज्यादा हिंसक हो चुका है। प्रदर्शन का केंद्र बिहार है, जहां ट्रेनें फूंकी जा रही हैं, लेकिन इस हिंसा से पैदा हुई आग की लपटें, यूपी, हरियाणा से लेकर कई राज्यों तक फैल चुकी है। सरकार बार-बार समझाने की कोशिश कर रही है, इससे जुड़े मिथकों को दूर करना चाह रही है। लेकिन, फिलहाल युवा प्रदर्शनकारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं और देश की सेवा के लिए जान की बाजी लगाने वाली नौकरी में जाने के लिए आम भारतीयों की संपत्ति को ही नष्ट किए जा रहे हैं। बहरहाल, आइए जानते हैं कि युवा प्रदर्शनकारियों के मन में इस 'अग्निपथ योजना' को लेकर क्या चिंताएं हैं और सरकार की ओर से उनकी चिंता के समाधान के लिए क्या किया जा रहा है?

agnipath scheme:The apprehensions of the youth about the Agneepath scheme and know everything from the government to clear their confusion