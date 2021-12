India

नई दिल्‍ली, 16 दिसंबर। भारत की बेटियों को कुछ दिनों बाद शादी करने के लिए थोड़ा और इंजजार करना पड़ेगा। क्‍योंकि देश की मोदी सरकार लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने जा रही है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल करने संबंधी प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। अभी शादी की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए तो 21 साल है और लड़कियों के लिए 18 साल है, जिसे जल्‍द बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया जाने की संभावना है।

15 अगस्‍त 2020 को लाल किले से भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देशी की बेटियों को कुपोषण से बचाना है तो उनकी जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर हो। इस प्रस्ताव को महिला अधिकारों को मजबूती देने से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने संबंधी प्रस्‍ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसके लिए केंद्र सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करने वाली है। आइए जानते हैं अन्‍य देशों में लड़कियों की शादी के लिए न्‍यूनतम आयु क्‍या ?

