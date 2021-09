Cyclone Gulab के बाद अब मंडराया Cyclone Shaheen का खतरा, 30 सितंबर के लिए जारी हुआ अलर्ट

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 28 सितंबर। अभी पूरा देश चक्रवात 'गुलाब' के प्रकोप को झेल रहा है तो वहीं दूसरी ओर एक और साइक्लोन की आहट ने मौसम वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए हैं। मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि अरब सागर के ऊपर एक और लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जिसके चक्रवात में बदलने की संभावना दिख रही है। आईएमडी के मुताबिक लो प्रेशर एरिया के 30 सितंबर की शाम के आसपास पूर्वोत्तर अरब सागर और उससे सटे गुजरात तट में उभरने की संभावना नजर आ रही है। इस साइक्लोन का नाम "शाहीन" है, ये नाम कतर देश ने दिया है।

English summary

After Gulab another Cyclone Shaheen over the Arabian Sea says IMD. Heavy to very heavy rain expected in Gujarat, Madhya Maharashtra, Konkan, Marathwada, Saurashtra, and Kutch for the next two to three days.