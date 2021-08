Afghanistan Row: US पर भड़के जावेद और शबाना, कहा- 'महिलाओं को कट्टरपंथियों के हवाले छोड़ दिया, शर्म करो'

India

नई दिल्ली, 17 अगस्त। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद से पूरे देश में दहशत का माहौल है। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर जा चुके हैं और बाकी नेता अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात वहां किस हद तक खराब हैं। देश-विदेश से अफगान के हालात पर प्रतिक्रिया जारी है। इस पूरे मामले पर मशहूर शायर-गीतकार जावेद अख्तर और उनकी पत्नी-लोकप्रिय अभिनेत्री शबाना आजमी ने भी प्रतिक्रिया दी है।

What kind of super power US is that it couldn’t eradicate these barbarians called Talibans. What kind of world this world is that has left Afghan women to the lack of mercy of these fanatics.Shame on all those western countries who claim to be the saviours of human rights said Javed Akhtar.