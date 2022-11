'मैं दुविधा में था जाऊं या नहीं, पर आपने प्यार का रास्ता चुना', सुशांत सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की

India

oi-Pallavi Kumari

Actor Sushant Sing joins Bharat Jodo Yatra: बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान एक्टर सुशांत सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की। सुशांत सिंह गुरुवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ा यात्रा में शामिल हुए और कहा कि उनके मन में इस बात को लेकर दुविधा था कि यात्रा में शामिल हों या नहीं। सुशांत सिंह ने कहा कि किसी भी राजनीतिक रैली में उनकी ये पहली उपस्थिति थी। सुशांत सिंह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, ''इस यात्रा में शामिल होने से पहले मैंने सोचा कि यह रैली भारत को एकजुट करने के लिए है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से लोग नफरत फैला रहे हैं। लेकिन आपने प्यार का रास्ता चुना है''

ये भी पढ़ें- भारत जोड़ो यात्रा के वीडियो में इस्तेमाल हुआ KGF-2 का गाना, राहुल गांधी, अन्य के खिलाफ केस दर्ज

English summary

Actor Sushant Sing on Bharat Jodo Yatra says i was in two minds about whether to attend or not