हवा में ही फ्लाइट के AC ने काम करना किया बंद, गर्मी से तड़पते रहे लोग, कुछ बेहोश भी हुए, देखें Viral Video

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 25 जून: गो फर्स्ट फ्लाइट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहे लोग दावा कर रहे हैं कि गो फर्स्ट फ्लाइट के एयर कंडीशनिंग सिस्‍टम ने उड़ान के दौरान ही काम करना बंद कर दिया था। हवा में ही फ्लाइट के एसी के काम बंद कर देने के बाद यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान कई यात्री बेहोश भी हो गए थे। इस वीडियो को ट्विटर पर रोशनी वालिया ने ट्वीट किया है। इस वीडियो में कुछ यात्री सुरक्षा निर्देश को लेकर हाथ वाला पंखा हिलाते दिख रहे हैं।

@GoFirstairways G8 2316 was one of the worst experiences!With Ac’s not working & a full flight,suffocation struck passengers had no way out,sweating profusely paranoid passengers were on the verge of collapsing.3 ppl fainted,a chemo patient couldn’t even breathe.#complaint pic.twitter.com/mqjFiiQHKF