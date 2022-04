जम्मू-कश्मीर: CRPF जवान पर हुए हमले में शामिल आंतकी मुठभेड़ में ढ़ेर

India

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में रविवार को सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया। हाल ही में श्रीनगर में सीआरपीएफ जवान पर हुए आतंकी हमले में शामिल एक आतंकवादी आज इस मुठभेड़ में मारा गया। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार के मुताबिक जवानों ने एक और आतंकी को ढेर कर दिया। रविवार को तड़के सुबह सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस एनकाउंटर में अब तक दो आतंकी मारे जा चुके हैं। वहीं खबर लिखे जाने तक सर्च ऑपरेशन और एनकाउंटर जारी है। इलाके में और आंतकियों के छिपे होने की संभावना है।

पुलिस ने इस एनकाउंटर की जानकारी देते हुए कहा कि बिशंबर नगर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने इलाके में गहन सर्च ऑपरेशन शुरू किया कि अचानक आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जिसके बाद सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद से मुठभड़े जारी है। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि मुठभेड़ में मारा गया आतंकवादी 4 अप्रैल को सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले में शामिल था।

J&K | One terrorist killed in an encounter that started in Srinagar this morning. Operations by Police and CRPF are still underway.

