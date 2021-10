IAF 89th Anniversary: आईएएफ चीफ वीआर चौधरी बोले- सेना को दिखानी होगी असली ताकत

India

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर। भारतीय वायु सेना (आईएएफ) आज यानी शुक्रवार को अपना 89वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर फोर्स के जांबाजों को सैल्यूट किया। वहीं, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आईएएफ ने वर्षगांठ के अवसर पर साल 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध की विजयगाधा को आसमान में दर्शाया। बता दें कि भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर भारतीय वायु सेना इस साल विजय वर्ष के तौर पर मना रही है।

गाजियाबाद के हिंडन एयर फोर्स स्टेशन में IAF परेड को संबोधित करते हुए, वायु सेना के नए प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा, 'पूर्वी लद्दाख में भारतीय वायु सेना की त्वरित कार्रवाई उसकी युद्ध तत्परता का एक प्रमाण था।हमारे क्षेत्र और उसके बाहर का सुरक्षा वातावरण भू-राजनीतिक ताकतों के जटिल परस्पर क्रिया से प्रभावित हुआ है... इसके अलावा भूमि, समुद्र और वायु के पारंपरिक डोमेन में अपडेट परिणामस्वरूप सैन्य अभियानों के संचालन के तरीके में एक आदर्श बदलाव आया है।

When I look at the security scenario we face today, I'm acutely conscious that I've assumed command at a crucial time. We must demonstrate to the nation that external forces will not be allowed to violate our territory: IAF Chief Air Chief Marshal VR Chaudhari pic.twitter.com/n33OOI3NfT