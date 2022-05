भारत में 88% वयस्क लोगों ने पूरी की कोरोना वैक्सीन की डोज, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कही ये बात

India

नई दिल्ली, 28 मई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि भारत में 88 प्रतिशत वयस्क आबादी को कोरोना टीके के दोनो खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने अपने ट्वीट की शुरुआत बधाई देते हुए की। मंडाविया ने आगे लिखा 'टीकाकरण के बाद भी COVID के उचित व्यवहार का पालन करते रहें'।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल टीकाकरण कवरेज शनिवार सुबह 7 बजे तक 193.13 करोड़ से अधिक हो गया। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के भीतर 4,47,637 कोरोना टेस्ट किए गए। टेस्ट में पाए गए मरीजों को संख्या को जोड़ने के बाद भारत में कोविड एक्टिव केस की संख्या 16,308 हो गई।

