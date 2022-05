NDA सरकार के 8 साल: पीएम मोदी बोले- 'ऐसा कोई काम नहीं किया, जिससे लोगों का सिर झुका हो'

India

oi-Sushil Kumar

राजकोट, 28 मई: मोदी सरकार ने आठ साल का सफर पूरा कर लिया है। 2014 में पहली बार इनकी सरकार बनी थी। एनडीए सरकार के आठ साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने शनिवार को राजकोट के एटकोट में नवनिर्मित माटुश्री केडीपी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पिछले आठ वर्षों में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार द्वारा किए गए कल्याण कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस दौरान ऐसा कोई काम गलती से भी नहीं किया गया, जिससे देश के किसी भी नागरिक को सिर झुकाना पड़ा हो।

पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार राष्ट्र की सेवा के आठ साल पूरे कर रही है। हमने गरीबों की सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलकर हमने देश के विकास को नई गति दी है। पूज्य बापू और सरदार पटेल की इस पावन भूमि पर 8 साल में गलती से भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि देश के किसी भी नागरिक को सिर झुकाना पड़े। मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी।

बापू और पटेल के सपनों के भारत के निर्माण के लिए ईमानदारी से प्रयास किए

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार नागरिकों के लिए सुविधाओं को शत-प्रतिशत सुलभ बनाने के लिए अभियान चला रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। जब लक्ष्य हर नागरिक को सुविधाएं प्रदान करना है तो भेदभाव समाप्त होता है। आठ वर्षों में हमने बापू और सरदार पटेल के सपनों के भारत के निर्माण के लिए ईमानदारी से प्रयास किए।

लोगों के प्रयास से हमारी ताकत बढ़ती है

प्रधान मंत्री ने कहा कि बापू एक ऐसा भारत चाहते थे जो गरीबों, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को सशक्त बनाए, जहां स्वच्छता और स्वास्थ्य जीवन का एक तरीका बन जाए, जिसकी आर्थिक व्यवस्था स्वदेशी समाधान है। उन्होंने कहा कि जब लोगों के प्रयास सरकारी प्रयासों से जुड़ते हैं, तो हमारी सेवा करने की ताकत बढ़ती है, राजकोट में यह आधुनिक अस्पताल (केडीपी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल) इसका एक प्रमुख उदाहरण है। माटुश्री केडीपी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल का प्रबंधन श्री पटेल सेवा समाज द्वारा किया जाएगा। यह उच्च श्रेणी के चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराएगा और क्षेत्र के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा।

नैनो यूरिया संयंत्र का करेंगे उद्घाटन

इसके बाद प्रधानमंत्री गांधीनगर में 'सहकार से समृद्धि' पर विभिन्न सहकारी संस्थाओं के नेताओं की संगोष्ठी करेंगे। जहां वह इफको, कलोल में निर्मित नैनो यूरिया संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। लगभग 175 करोड़ रुपये नैनो यूरिया के उपयोग से फसल की पैदावार में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अल्ट्रामॉडर्न नैनो फर्टिलाइजर प्लांट की स्थापना की गई है। संयंत्र प्रतिदिन 500 मिलीलीटर की लगभग 1.5 लाख बोतलों का उत्पादन करेगा

दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी

26 मई 2014 को पहली बार नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली थी इसके बाद साल 2019 में फिर से पीएम पद के लिए चुने गए, इसमें कोई शक नहीं की भाजपा की जीत में पीएम मोदी की लोकप्रियता और स्वच्छ छवि का बहुत बड़ा हाथ है। आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर भाजपा के 342 सांसद हैं। कभी लोकसभा में मात्र दो सीट पाने वाली भाजपा आज देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है।

यह भी पढ़ें- 'तमिल को हिंदी की तरह बनाएं राजभाषा', पीएम मोदी के सामने सीएम स्टालिन ने मंच से उठाया मुद्दा

English summary

8 years of NDA government pm narendra Modi said no such thing was done so that any citizen of country has to bow his head