Jammu and Kashmir: डोडा में बड़ा हादसा, खाई में गिरी बस, 8 लोगों की मौत

श्रीनगर, 27 अक्टूबर। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा हो गया है। जम्मू-कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा हो गया है। कश्मीर के ठथरी से डोडा जा रही मिनी बस के खाई में गिर गई, जिसके कारण 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य जारी है।

हादसे की सूचना मिलने के बाद वहां स्थानीय पुलिस की टीम पहुंच गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। एडिशनल एसपी डोडा ने राहत-बचाव कार्य की जिम्मेदारी संभाल रखी है। वहीं इस हादसे पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने डोडा क डीसी विकास शर्मा से फोन पर बात की है। उन्होंन कहा कि हादसे में घायलों को जीएमसी डोडा ले जाया जा रहा है। आगे जो भी सहायता की आवश्यकता होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी।

वहीं प्रधानमंत्री ने हादसे पर शोक जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया। हादसे में मरने वालों परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 -2 लाख के मुआवज का ऐलान किया गया है, वहीं हदासे में घायलों को 50000 रुप दिए जाएंगे।

Jammu and Kashmir | 8 persons dead, several injured as a mini bus travelling from from Thathri to Doda fell into a gorge. Rescue operation underway: Additional SP, Doda pic.twitter.com/7UaRDGOV5i

PM Narendra Modi condoles deaths in road accident at Thatri in Jammu and Kashmir

An ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of those who have lost their lives, the injured would be given Rs. 50,000, PM says.

