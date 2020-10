वैष्णो देवी के लिए महाराष्ट्र से साइकिल पर निकली 68 वर्षीय बुजुर्ग महिला, VIDEO देख लोग बोले- ये है मातृशक्ति

India

oi-Shilpa Thakur

बुलढाणा। देशभर में इस समय धूमधाम से नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर जम्मू कश्मीर में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर को भी खूब सजाया गया है। माता रानी के दर्शन के लिए देश विदेश से लोग आ रहे हैं। नवरात्रि के इस अवसर पर लोगों में माता रानी के प्रति अविश्वसनीय भक्ति देखने को मिल रही है। इसी से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक 68 साल की बुजुर्ग महिला दिख रही हैं, जो साइकिल से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकली हैं।

A 68 year old Marathi lady is going to Vaishnodevi on her own, alone, by geared cycle. 2200 km from Khamgaon. Mother's power 🙏💐😇 #MatruShakti pic.twitter.com/TcoOnda2Zg