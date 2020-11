भारत में इस वक्त 30 कोरोना वैक्सीन पर चल रहा है काम, 2 के नतीजे अपने अंतिम पड़ाव पर- हर्षवर्धन

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) एकबार फिर से घातक रूप लेता दिख रहा है। खासकर कुछ शहरों में तो कोरोना का संक्रमण अब तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इस मुश्किल समय में हर हिंदुस्तानी बस वैक्सीन के इंतजार में है। इस बीच देश के स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मौजूदा समय में देश के अंदर 30 कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है।

2 वैक्सीन का काम अंतिम पड़ाव पर है- स्वास्थ्य मंत्री

मंगलवार को एक युवा वैज्ञानिकों के कॉन्कलेव को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में इस वक्त 30 वैक्सीन पर काम किया जा रहा है, जिसमें से दो वैक्सीन अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि COVAXINE और COVISHIELD का काम एकदम अपने अंतिम पड़ाव पर है।

About 30 vaccines are in different stages of development in India. Two of them, COVAXIN & COVISHIELD, are in the most advanced stage of development: Union Health Minister Harsh Vardhan at First Virtual SCO Young Scientist Conclave pic.twitter.com/CNtbCKKGQn