17 साल की लड़की, 12 साल का बच्चा और एक नवजात, क्यों उलझन में है पुलिस ? जानिए

तंजावुर (तमिलनाडु) 22 अप्रैल: तमिलनाडु पुलिस के सामने इन दिनों एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। एक नाबालिग लड़की एक बच्ची की मां बनी है। लेकिन, जिसपर उसे गर्भवती करने का आरोप लगा है, वह खुद भी मासूम है और उसकी सिर्फ 12 साल उम्र है। लेकिन, कानूनी प्रावधानों के चलते पुलिस ने उस बच्चे को बाल सुधार गृह में भेज दिया है। पुलिस लड़की के बयान के भरोसे जांच तो कर रही है, लेकिन खुद इसपर यकीन करने को लेकर उलझी भी हुई है। अदालत ने भी पुलिस को अपना उलझन दूर करने के लिए इस केस की तहकीकात बहुत ही संजीदगी से करने का आदेश दिया है।

Tamil Nadu Police is confused over 17-year-old girl becoming a mother. Because, the girl has alleged that the father of her child is a 12-year-old minor. Police suspect that someone else is also involved in this