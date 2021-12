2 महीने से लापता है 17 साल की लड़की, आत्माओं की दुनिया में था भरोसा, माता-पिता ने कही चौंकाने वाली बात

India

oi-Pallavi Kumari

बेंगलुरु, 31 दिसंबर: बेंगलुरु की रहने वाली 17 साल की एक लड़की पिछले 2 महीने से लापता हैं। लड़की के माता-पिता अपनी बेटी को खोजने के लिए पहले पुलिस के पास गे और अब सोशल मीडिया का भी सहारा लिया है। चिंतित माता-पिता ने बेटी के लापता होने को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। गायब लड़के माता-पिता को शक है कि उसकी बेटी अकेले नहीं गायब हो सकती है। माता-पिता को शक है कि लड़की के लापता होने के पीछे 'शमनवाद' (शमनिज्म) है। नाबालिग लड़की अनुष्का अपने बेंगलुरु के घर से 31 अक्टूबर को निकली थी। माता-पिता ने कहा है, ''किसी ने मेरी बेटी को प्रभावित किया है, वह घर छोड़कर अकेले नहीं जा सकती है।''

⚠️ MISSING GIRL! ⚠️ Please share max! 17 year old Anushka has been missing from home, originally from Bangalore, and her loved ones are trying to locate her. Please RT and contact the number given if you have any information. Thank you for your help 🙏🏼 pic.twitter.com/iwYWByr7E7