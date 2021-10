बड़ी सी अलमारी में खचाखच भरे थे 500-500 के नोट, अफसरों का चकराया सिर, जानें कौन था मालिक

Hyderabad

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर: इन दिनों टैक्स चोरी से लेकर काले धन पर आयकर विभाग की पैनी नजर बनी हुई है। आए दिन आपको आईटी रेड की खबरें सुनने को मिल जाएगी, लेकिन हाल ही में आयकर विभाग ने एक ऐसी जगह छापा मारा, जिसके बाद रेड करने वाले टीम के अफसर खुद दंग रह गए। दरअसल, उन्हें कैश 142 करोड़ रुपए अलमारियों में मिले, जिसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है।

हेटरो फार्मा ग्रुप पर IT की रेड, ‘बेहिसाब आय’ का खुलासा, 142 करोड़ जब्त |वनइंडिया हिंदी

