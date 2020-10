हरियाणा: कार से निकला 8 फीट लंबा अजगर, वनकर्मियों ने पकड़कर हिरण पार्क में छोड़ा- VIDEO

Hisar

oi-Vijay

हिसार। हरियाणा में हिसार के ऑटो मार्केट में बुधवार को एक 30 किलोग्राम वजनी अजगर निकल आया। वह 8 फीट लंबा था। एक कार में वह छिपा हुआ था, लोगों ने देखा तो घबरा गए। मौके पर भीड़ जुट गई। उसकी सूचना वन विभाग के कर्मियों तक पहुंची। वन विभाग के कर्मियों ने उसे रेस्क्यू कराया। उन्होंने अजगर को हिरण पार्क में ले जाकर छोड़ दिया।

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया कि, वह अजगर एक इंस्पेक्टर रामेश्वर दास को अपनी कार के पीछे नजर आया। रामेश्वर दास बोले कि, "सूचना मिलने पर वनविभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और अजगर को पकड़ा। उस अजगर में करीब 25-30 किलोग्राम वजन था। उसकी लंबाई 8 फुट थी। पकड़े जाने के बाद उसे कुछ किमी दूर हिरण पार्क में रिलीज किया गया।

हरियाणा में ही अलग-अलग स्थानों पर पहले भी अजगर निकलते रहे हैं। यहां इसी साल जून के महीने में यमुनानगर के गांव झंडा की पहाड़ियाें पर बने शिव मंदिर के पास एक विशालकाय अजगर निकला था। उस अजगर ने एक मोर को लपेट लिया। उसका शोर सुनकर एक किसान उस तरह दौड़ा। उसे देख किसान ने अन्य लोगों को आवाज दी, तब गांव वाले लाठी-डंडे लेकर दौड़े। उन्होंने अजगर को भगाने की कोशिश की, लेकिन अजगर ने मोर को नहीं छोड़ा। वो अजगर मोर को निगलता चला गया। फिर झाड़ियाें में छिप गया था।

