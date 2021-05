CM ने कहा- अब हरियाणा में कोरोना के 1.07 लाख ही सक्रिय मरीज, पिछले 3 दिन से लगातार कम हुए मामले, हमारी व्यवस्थ

Haryana

oi-Vijay

चंडीगढ़। कोरोना वायरस के संक्रमण से रोज हरियाणा में सैकड़ों जानें जा रही हैं। एक दिन में 10 हजार से ज्यादा नए मरीजों का पता चल रहा है। हालांकि, सरकार का कहना है कि स्थिति काबू में होती जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि, प्रदेश में पिछले 3 दिन से सक्रिय मामले लगातार कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि, आज प्रदेश में 1,07,000 सक्रिय मामले हैं। उन्होंने कहा- इस समय की आवश्यकता के हिसाब से अब हमारी व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं।

मुख्यमंत्री की तरह ही प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृहमंत्री अनिल विज ने भी व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। साथ ही विज ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर भी बयान दिया। विज ने कहा कि, हमने प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया, परन्तु 10 से ज्यादा दिन हो गए अभी तक 1800 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। यह चिंताजनक है। उन्हें वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। वैक्सीनेशन के कारण वायरस के प्रकोप से बचा जा सकता है।

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि, अभी तक प्रदेश में 45 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया कि, 13 मई तक राज्यभर में 81,17,415 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश में कोरोना के अब तक 6,65,028 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। जिनमें से 5,55,650 मामले रिकवरी के हैं।

पूर्व CM हुड्डा ने कहा- गांवों में उपकरणों व स्टाफ का भारी टोटा, कोरोना मरीजों के इलाज का खर्च खुद उठाए सरकार

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेशभर में बीते रोज 163 मौतें हुईं और कुल आंकड़ा 6,238 पहुंच गया है। सबसे ज्यादा 655 मौतें हिसार में और 638 मौतें गुड़गांव में दर्ज की गई हैं।

English summary

Chief Minister Manohar Lal Khattar said, active covid patients in the state have been steadily decreasing since last 3 days, Now our arrangements are adequate