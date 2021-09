अनिल विज के ग़दर वाले बयान पर किसान नेता ने कहा- ये एतिहासिक ग़दर है, जीतकर ही ख़त्म होगा आंदोलन

Haryana

oi-Inzamam Wahidi

चंडीगढ़, सितंबर 16, 2021। कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलनरत हैं। इसमें ज़्यादातर सियासी पार्टियां किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। इसी बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का किसान आंदोलन को ग़दर कहा जा सकता है वाले बयान पर सियासत गरमा गई है। इसी कड़ी में हरियाणा के किसान नेता विकल पचार ने वन इंडिया हिंदी से बात की उन्होंने अनिल विज पर कई कटाक्ष भी किए।





English summary

On the remark of Anil Vij, the farmer leader said - this is a historical Ghadar, the movement will end only after winning