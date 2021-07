कांवड़ यात्रा नहीं होगी, राज्य सरकारें गंगाजल मांंगेंगी तो हम जरूर टैंकर ले जाने देंगे: उत्तराखंड सरकार

Haridwar

oi-Vijay

हरिद्वार। कोरोना महामारी से बचाव पर ध्यान देते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस साल भी कांवड़ यात्रा रद्द कर दी। हालांकि, सरकार ने कांवड़ियों के लिए गंगाजल मुहैया कराने की बात कही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कहना है कि, कांवड़ मेले के दौरान अगर राज्यों से गंगाजल लाने की मांग होगी तो हम पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि, पानी के टैंकरों के माध्यम से हरिद्वार से गंगाजल ले जाने की अनुमति जरूर दी जाएगी।

यात्रा रोकने को लेकर यह बोले सीएम

उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला क्यों लिया, इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि, लोगों की सुरक्षा जरूरी थी। लोग कोरोना की चपेट में न आएं, इसलिए हमने उत्तराखंड में इस साल कांवड़ यात्रा को रोकने का फैसला लिया। उधर, उत्तराखंड से सटे उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि कांवड यात्रा रोकी न जाए। पिछले दिनों यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि, कांवड़ यात्रा को परमीशन क्यों दी। कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया, जिससे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ा झटका लगा।

केरल: श्रद्धालुओं के लिए खोला गया सबरीमाला मंदिर, प्रवेश के लिए दिखानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट

बता दें कि, कांवड़ यात्रा 2021 पर उत्तराखंड सरकार ने जब रोक लगाई, उस दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांवड़ यात्रा को अनुमति देने की बात कही थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया। बेंच ने कहा कि, केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार यह बताए कि अनुमति क्यों दी गई। वहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि, कोरोना के कारण हमने यात्रा पर रोक लगाकर अच्छा किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, "हमने सभी की सुरक्षा को प्राथमिकता से लेते हुए उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को रोका है। लोगों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे पहले है।

English summary

Uttarakhand Govt says- if there's a demand for carrying Gangajal from states, we'll given Permission to carry Gangajal from Haridwar through water tankers