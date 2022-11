hardoi news: एक ही रस्सी पर लटक कर प्रेमी युगल ने की आत्महत्या, 2 दिसंबर को होने वाली थी लड़की की शादी

Hardoi

oi-Shivam Gaur

प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी, क्योंकि वह किसी और से शादी कर रही थी। प्रेमी या प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनका पार्टनर अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा था। दोस्ती को प्यार समझ लिया और पार्टनर के इनकार पर जान दे दी। इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक ऐसा ही दुखद मामला सामने आया है जिसमे प्रेमी युगल के फांसी लगाकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बताया जा रहा है कि 2 दिसंबर को लड़की की शादी होनी वाली थी।

AAP Worker Suicide: मनोज तिवारी के आरोपों पर बोले सिसोदिया- 'इसे टिकट से जोड़ना गलत'

English summary

hardoi news: The lover couple committed suicide by hanging on the same rope, the girl's marriage was to be held on December 2