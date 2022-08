नौकरी की खातिर दंपत्ति को दिए पैसे वापस मांगे तो मिली धमकी, परेशान जितेन्द्र ने कर ली थी खुदकुशी

Gwalior

oi-Hemant Sharma

ग्वालियर, 14 अगस्त। ग्वालियर में कृष्णा कॉलोनी में रहने वाले जितेंद्र सिंह चंदेल ने धमकी से घबराकर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने जांच के बाद इस मामले का खुलासा किया है। जितेन्द्र ने डबरा के रहने वाले दंपत्ति को अपनी नौकरी लगवाने के लिए ₹300000 दिए थे। यही पैसा वापस मांगने पर जितेन्द्र को रेप केस में फंसाने की धमकी दी जा रही थी।

कृष्णा कॉलोनी में 11 जुलाई को लगाई थी फांसी

कृष्णा कॉलॉनी में रहने वाले जितेंद्र सिंह चंदेल ने 11 जुलाई को अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। घटना की जानकारी मिलने पर माधौगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। माधौगंज थाना पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान लेते हुए मृतक की मोबाइल डिटेल निकाली थी और मृतक की मौत के मामले में जांच शुरू कर दी थी।

जितेंद्र ने दिए थे डबरा की दंपत्ति को रुपए

पुलिस जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि जितेंद्र ने डबरा में रहने वाले प्रकाश पाठक और शोभा पाठक को तीन लाख रुपए दिए थे। जितेन्द्र ने यह रुपए नौकरी लगवाने के लिए दिए थे। प्रकाश और शोभा ने जितेंद्र को यह भरोसा दिलाया था कि अगर वह रुपए दे देगा तो वह उसकी नौकरी लगवा देंगे। जितेंद्र ने रुपए तो दे दिए लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगी।

रुपए वापस मांगने पर मिली केस में फंसाने की धमकी

पुलिस जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि जितेन्द्र ने जब अपने रुपए वापस मांगे तो प्रकाश और शोभा ने उसे रेप केस में फंसाने की धमकी दे डाली। इस बात से जितेंद्र परेशान रहने लगा था। उसकी नौकरी भी नहीं लगी, उसके पास जो पैसे थे वह भी नौकरी के नाम पर ठग लिए गए।

परेशान होकर जितेंद्र कर ली थी खुदकुशी

जितेन्द्र अपने साथ हुए इस ठगी से इतना दुखी हो गया कि उसने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। अब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

English summary

the youth had committed suicide when he was threatened to get back the money given for the job