रेप के बाद रचाई पीड़िता से शादी, अब दूसरी के संग लिए सात फेरे

शिवपुरी, 16 जून। शिवपुरी में एक महिला के साथ शादी का झांसा देकर कई बार बलात्कार किया गया। पीड़ित महिला नें जब थाने में जाकर बलात्कार की रिपोर्ट लिखाई तो आरोपी ने महिला से शादी कर ली। अब शादी के एक साल बाद महिला के पति ने किसी दूसरी महिला के साथ सात फेरे ले लिए। अपने साथ हुए इस धोखे की शिकायत पहली पत्नी में पुलिस में जाकर की है।

on the first anniversary of marriage in shivpuri, the husband got married for the second time