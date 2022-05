जब कैंसर का मरीज रेलवे स्टेशन पर फंसा तो वायुसेना का हेलीकॉप्टर आया मदद के लिए

Guwahati

oi-Ankur Singh

गुवाहाटी, 20 मई। कैंसर का मरीज जब इलाज कराकर ट्रेन से वापस लौट रहा था तो वह बीच में फंस गया। जिसके बाद उसे उसके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वायुसेना का विशेष हेलीकॉप्टर सामने आया। दरअसल कैंसर का मरीज इलाज कराने के लिए गुवाहाटी गया था। यहां से इलाज के बाद वह ट्रेन से वापस जा रहा था, लेकिन इस दौरान ट्रेन हैफलॉन्ग रेलवे स्टेशन पर फंस गई। ऐसे में मरीज की हालत काफी बिगड़ रही थी, जिसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मरीज को सुरक्षित पास के इलाके में पहुंचाया गया।

बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर गए थे इस दौरान 7 कैंसर के नए अस्पतालों का उद्घाटन किया गया था। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा था कि कैंसर का इलाज कराने के लिए लोगों को बड़े शहर जाना पड़ता था, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को इसकी वजह से बड़ा आर्थिक बोझ उठाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहली बार ऐसा है कि असम में 7 कैंसर के अस्पताल खोले गए हैं। आने वाले दिनों में और भी कैंसर अस्पताल खोलने की तैयारी है। पूर्वोत्तर भारत को कैंसर कैपिटल कहा जाता है यही वजह है कि यहां पर कैंसर के अस्पताल की सबसे अधिक जरूरत होती है।

पिछले साल आईसीएमआर की जो रिपोर्ट सामने आई थी उसके अनुसार पूर्वोत्तर के राज्यों में कैंसर की बीमारी सबसे अधिक है। इसमे मुख्य रूप से असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय शामिल हैं। आने वाले समय में कैंसर के मरीज यहां और बढ़ सकते हैं। 2020 में यहां तकरीबन 14 लाख कैंसर के मरीज हैं। अनुमान के मुताबिक 2025 में यह संख्या 15.60 लाख को पार कर सकती है। दरअसल यहां पर लोगों की जीवनशैली, खानपान, तंबाकू का उपयोग, बीमारी का देर से पता चलना कैंसर के बढ़ने की अहम वजह है। सिगरेट और तंबाकू लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। ओनको की रिपोर्ट के अनुसार 57 फीसदी पुरुष और 28 फीसदी महिलाएं तंबाकू का इस्तेमाल करती हैं।

