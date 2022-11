गुजरात में बोले ओवैसी: नीतीश एक्सपायरी डेट वाली दवा, राहुल पीएम मैटेरियल नहीं, केजरीवाल पर क्या कहा ? जानिए

Gujarat

oi-Anjan Kumar Chaudhary

गुजरात विधानसभा चुनाव 2022: असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में लगभग सभी प्रमुख विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने अहमदाबाद में आजतक न्यूज चैनल के कार्यक्रम 'पंचायत आजतक गुजरात' में भाजपा-विरोधी सभी दलों के नेताओं की जमकर खिंचाई की है और कहा है कि इनमें से किसी में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल तक पर निशाना साधा है। गौरतलब है कि तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी और वहां की सत्ताधारी टीआरएस में तालमेल है और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी खुद को राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभारने की कोशिशों में लगे हुए हैं।

English summary

Gujarat Election 2022:Owaisi has said that Rahul Gandhi is not PM material and the medicine named Nitish has expired. Kejriwal has been accused of following the agenda of Hindutva