गुजरात बीजेपी के विधायक की पुलिस को धमकी, कहा- 'मैं जब चाहूं तब दंगे करवा सकता हूं'

गांधीनगर, अगस्त 23। इन दिनों उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक भाजपा नेताओं के बिगड़े बोल सामने आ रहे हैं। एक तरफ तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के बयान को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहीं गुजरात के वलसाड में भी बीजेपी विधायक भरत पटेल ने जहरीले बोल बोले हैं। बीजेपी विधायक ने पुलिसवालों को धमकाते हुए यह कहा है कि मैं चाहूं तो दंगे करवा सकता हूं। इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।

बीजेपी विधायक ने पुलिसवालों को दी धमकी

आपको बता दें कि यह घटना रविवार की बताई जा रही है। दरअसल, मामला कुछ ऐसा है कि वलसाड के तिथल रोड पर गणेश प्रतिमा को ले जाया जा रहा था। इस जुलूस में बीजेपी विधायक भरत पटेल भी मौजूद थे। जुलूस की वजह से रोड पर ट्रैफिक जाम लग गया था। इसी बात को लेकर भरत पटेल की पुलिस के साथ कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि भरत पटेल ने पुलिस को धमकी भरे शब्दों में कह दिया कि वो जब चाहे तब दंगे करवा सकते हैं।

पुलिस के बड़े अधिकारियों से भिड़े भरत पटेल

आपको बता दें कि अहीर समाज की ओर से गणेश प्रतिमा को ले जाते वक्त रोड पर जाम की समस्या हो गई थी। इसी को लेकर पुलिसवाले प्रतिमा ले जा रहे लोगों को वहां से जाने की कह रहे थे। ट्रैफिक जाम इतना अधिक हो गया था कि पुलिस के कई बड़े अधिकारियों को वहां पहुंचना पड़ा। मामला बढ़ा तो भरत पटेल भी मौके पर पहुंच गए और वो पुलिसवालों से भिड़ गए। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि भरत पटेल ने पुलिसवालों को धमका दिया।

In the viral video clip, BJP MLA Bharat Patel can be seen threatening police personnel in valsad, #Gujarat by saying “Aa jo, hu jo kahu to hamna Hullad thay (If I tell them, there will be riots ).”@NewIndianXpress @TheMornStandard @santwana99 pic.twitter.com/9AUSCDuciD