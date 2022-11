गुजरात का 20 साल का युवा आज कर्फ्यू नहीं जानता, अहमदाबाद में अमित शाह ने कांग्रेस पर क्या बोला ? जानिए

Gujarat

Gujarat Assembly polls: गुजरात में 27 साल से सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी को इस बार त्रिकोणीय मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और इसकी टॉप लीडरशिप के लिए बहुत बड़ी अग्निपरीक्षा है। भाजपा के पास गुजरात चुनाव जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाने का मौका है। यही वजह है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के लिए अहमदाबाद में रैली करने पहुंचने तो उन्होंने राज्य में ढाई दशक पहले के हालातों का जिक्र करना नहीं छोड़ा। उनके निशाने पर कांग्रेस रही।

English summary

Gujarat Election:Union Home Minister Amit Shah has said that the BJP government has ended the politics of appeasement from Gujarat. This is the reason why the youth of the state does not know about the curfew