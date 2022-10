गुजरात में हुआ गैस लीकेज: 4KM तक सुनाई दी धमाकों की आवाज, 2KM तक के इलाके में अफरा-तफरी

Gujarat

oi-Vijay

मेहसाणा। गुजरात में मेहसाणा तालुका के कसलपुर गांव में ओएनजीसी के कुएं की मरम्मत के दौरान गैस रिसाव हो गया। वहां से धमाकों की आवाज 4 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। वहीं, लगभग 2 किलोमीटर दूर तक गैस की गंध फैल गई। इससे आस-पास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। घटनास्‍थल पर 40-50 फीट तक प्रेशर देखा गया। हादसा रात के समय हुआ, जिससे रिसी गैस के कारण लोगों का टिकना मुश्किल हो गया। काफी लोग वहां से जान बचाकर भागे।

English summary

Gas leaked from a well of the ONGC in Mehsana district Of gujarat, people in nearby areas complained of burning sensation in their eyes and throat