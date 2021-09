गुजरात के नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी, भूपेंद्र पटेल ने राज भवन में ली शपथ

Gujarat

अहमदाबाद, 13 सितंबर: गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल ने राज भवन में शपथ ग्रहण की। इस दौरान शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शपथ के बाद गुजरात के नए सीएम को बधाई दी। इसके अलावा समारोह में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत सहित बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे।

वहीं शपथ कार्यक्रम से पहले नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के स्वामीनारायण मंदिर में गौ-पूजा भी की। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह के अहमदाबाद पहुंचने पर उनका स्वागत भी किया। सोमवार का पूरा दिन नए सीएम का मेल-मिलाप भरा रहा। अमित शाह के स्वागत से पहले भूपेंद्र पटेल ने पूर्व सीएम विजय रूपाणी से गांधीनगर में मुलाकात भी की थी।

