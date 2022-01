महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में शिवसेना-कांग्रेस साथ! विधानसभा चुनाव से पहले बनने जा रहे नए समीकरण

Goa

oi-Love Gaur

मुंबई, 03 जनवरी: महाराष्ट्र जैसे गठबंधन की चर्चाएं अब गोवा में भी तेज हो गई है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहां सियारी दलों ने गोवा में अपना चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। वहीं सोमवार को शिवसेना के सांसद और नेता संजय राउत ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए एआईसीसी गोवा प्रभारी दिनेश गुंडू राव सहित कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की।

इस बैठक के बाद साफ हो गया है कि महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में भी कांग्रेस-शिवसेना हाथ मिला सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के नेताओं ने गठबंधन को लेकर एक मीटिंग की, जिसकी तस्वीर शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट पर पोस्ट की।

Had a detailed discussion on Goa assembly elections with key Congress leaders Dinesh Gundu Rao, Digambar Kamat and Girish Chodankar. My Goa Colleagues Jivan Kamat and Jitesh Kamat were also present. Possibility of a MVA like alliance in Goa was discussed at length. pic.twitter.com/lnd8Slyo7Y