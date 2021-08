Independence Day 2021 Topics : स्वतंत्रता दिवस से जुड़े टॉपिक व थीम

Features

oi-Ajay Mohan Verma

Independence Day topics 2021: स्वतंत्रता दिवस आते ही स्कूल कॉलेजों की रौनक कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि छात्रों से लेकर टीचर्स तक सपोर्टिंग स्टाफ से लेकर प्रिंसिपल तक हर कोई 15 अगस्त की तैयारी में जुट जाता है। वहीं कई सारे संस्थानों में स्वतंत्रता संग्राम पर विभ‍िन्न कार्यक्रम होते हैं। हर कोई चाहता है कि वो कुछ यूनीक करे। प्रदर्शनी प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता हो, निबंध प्रतियोगिता हो, झांकी हो, नाटक हो या फिर कोई नृत्य हर कोई एक अलग थीम लेकर आगे बढ़ना चाहता है।

अब वो नया थीम क्या हो, उसके लिये कुछ सुझाव हम आपके सामने रख रहे हैं। उम्मीद है आपको अपना टॉपिक चुनने में आसानी होगी। हम तो महज कुछ टॉपिक लिख रहे हैं, आप भी नीचे कमेंट के माध्यम से नेक्स्ट जैनरेशन के लिये रोचक टॉपिक का सुझाव दे सकते हैं। हम आपके टॉपिक को आपके नाम से प्रकाश‍ित करेंगे।

पढ़ें- कब आयेगा वो दिन जब सही मामले में आजाद होंगी भारतीय महिलाएं

पढ़ें- तिरंगे के बारे में रोचक बातें

English summary

If you have got assignment to write essay on Indian Independence, or you want to choose Independence Day topics in Hindi. Then this is a right place for you.