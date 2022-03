'वो छोकरी' वाली पल्लवी जोशी कैसे बन गई 'The Kashmir Files' की राधिका मेनन? जानिए सच

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 15 मार्च। फिल्म The Kashmir Files ने लोगों को एक गंभीर मुद्दे पर सोचने को मजबूर कर दिया है। फिल्म में एक्टर दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर , पल्लवी जोशी और भाषा सुंबली जैसे मंझे हुए कलाकारों ने दिल को छू लेने वाला अभिनय किया है लेकिन एक कलाकार ने अपने किरदार से सबको हैरान कर दिया है और वो कलाकार हैं पल्लवी जोशी, जिन्होंने फिल्म में प्रोफेसर राधिका मेनन की भूमिका निभाई है, जो अपने विश्वविद्यालय के छात्रों को 'आजाद कश्मीर' के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है।

Pallavi Joshi, producer of 'The Kashmir Files' and also plays one of its pivotal characters. I want every Indian to hate my character said Pallavi Joshi on 'The Kashmir Files'. here is 'Woh Chokri' fame Pallavi Joshi profile in hindi.