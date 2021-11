'कंगना से सहमत हूं...', दिग्गज अभिनेता बोले- सेनानियों को फांसी दी जा रही थी और बड़े नेता मूकदर्शक थे

Entertainment

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 15 नवंबर: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपने 1947 में 'भीख में मिली आजादी' वाले बयान को लेकर विवादों में बनी हुई हैं। कंगना रनौत ने एक मीडिया कार्यक्रम में कहा था कि 1947 में जो हमें आजादी मिली थी, वो भीख में मिली थी, असली आजादी तो 2014 में मिली थी। कंगना के इस बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है, लेकिन अब अभिनेत्री के समर्थन में दिग्गज अभिनेता विक्रम गोखले आए हैं। पुणे के प्रमुख मराठी अभिनेता विक्रम गोखले ने कहा है कि वह कंगना रनौत से सहमत हैं क्योंकि आजादी हमें दी गई है।

I agree with what Kangana Ranaut has said. We got freedom in alms. It was given. Many freedom fighters were hanged and the big-wigs at that time didn't attempt to save them. They remained mere mute spectators: Actor Vikram Gokhale in Pune pic.twitter.com/4gBSYwFjqf