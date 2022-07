नो बीयर्ड लुक में कलर शेमिंग का शिकार हुए विक्की कौशल, यूजर्स बोले- 'इससे अच्छा तो अरबाज खान है'

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 15 जुलाई: हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विक्की कौशल को साथ में स्पॉट किया गया। कैटरीना कैफ कल यानी 16 जुलाई को अपना जन्मदिन मनाएगीं। ऐसे में कपल एक्ट्रेस का बर्थडे मनाने के लिए मालदीव के लिए रवाना हुए हैं। इस दौरान कैटरीना कैफ बेहद खूबसूरत दिख रही थीं। वहीं विक्की भी वाइफ का हाथ थामे खुश नजर आ रहे थे। लेकिन इस बीच विक्की का ये एयरपोर्ट लुक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यूजर्स विक्की को जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

Katrina Kaif will celebrate her birthday tomorrow. For this special event, The couple has left for Maldives today. During this, Vicky Kaushal is being trolled for his no beard look.